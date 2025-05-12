У Хмельницькому 15-річний підліток виліз на вагон і отримав удар струмом

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Інцидент стався ввечері 11 травня на залізниці у Хмельницькому. Потерпілого підлітка ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Хмельницькій області.

Виявилося, що на вулиці Калнишевського дитина залізла на дах вантажного вагона, де її уразило електричним струмом. Рятувальники обережно зняли постраждалого підлітка 2010 року народження на землю.

"Травмованого передали медикам для надання невідкладної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, днями на Київщині 14-річну дівчину вдарило струмом, коли вона залізла на дах електрички. Потерпілу госпіталізували.