Новый скандал в ТЦК: в Полтавской области мужчина порезал себе вены, чтобы избежать мобилизации

фото: Олег Булашев

В Кременчугском РТЦК и СП мужчина бутылкой порезал себе руки во избежание мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал редактора Кременчугской газеты Олега Булашева.

Как отмечается, вечером 14 марта в Кременчугский РТЦК и СП снова вызвали скорую, потому что 32-летний мужчина порезал себе руки.

"Очевидно, он пытался покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшему помощь и будут госпитализировать.

В пятницу, 14 марта, по местному РТЦК уже госпитализировали одного мужчину. Он порезал руки ключами.

Напомним, в Полтавской области после жестокого избиения погиб военный.