В Житомирском ТЦК прокомментировали "слитое" в сеть скандальное видео

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В Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки сообщили о хакерской атаке и назвали манипуляцией обнародованный в соцсетях ролик

Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате этого в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением, возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации", - говорится в сообщении.

Там добавили, что ведомство действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания.

Накануне в соцсетях обнародовали видео совещания, которое проводил Житомирский областной ТЦК и СП. В описании от видео указывалось, что в ведомстве прямым текстом призывают использовать мошеннические действия для мобилизации.

Напомним, в Житомирской области мужчины отказывались принимать на службу, но его наказали за уклонение от мобилизации.