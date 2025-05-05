Начальника ТЦК на Ровенщине отправили на фронт после громких заявлений

фото: Facebook/Дубенскbq районный ТЦК и СП

Начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов Юрия Ковалюка, известного под прозвищем "Лис", отправили воевать после громкого интервью

Об этом сообщает издание "Четвертые власти", передает RegioNews.

Интервью с Юрием Ковалюком разошлось разными всеукраинскими медиа и телеграмм каналами.

На следующий день после его выхода Ровенский областной ТЦК и СП отреагировал на него.

"Последний (Юрий Ковалюк — ред.) по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения относительно мобилизационных мероприятий, "моральной усталости" личного состава и якобы "халатного отношения" к "человеческому ресурсу" в Вооруженных Силах Украины. Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномочия", — говорится в сообщении.

Уже после публикации интервью Юрий Ковалюк заблокировал журналистку, а позже сделал свою страницу приватной.

19 апреля у себя на странице в фейсбуке подполковник написал: "Как кто-то хочет полить меня дерьмом, я докладываю меня снизили в должности, я под Каматорском".

Оперативное командование "Запад" объяснило, куда перевели Юрия Ковалюка. Письменный ответ предоставил спикер ОК "Запад" Олег Домбровский.

"Приказом командующего войсками оперативного командования "Запад" от 10.04.2025 года начальник Второго отдела Дубенского РТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк освобожден от предыдущей должности и назначен на должность заместителя командира воинской части А 4728".

Почему приняли такое решение, не ответили, отмечают журналисты.

Справка: Юрий Ковалюк с 2014 по 2019 был в армии на боевых должностях.

В 2017 году его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.

После полномасштабного вторжения с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году он стал начальником ТЦК в Радивилове.

Напомним, в интервью медиа-ресурсу "Четвертая власть" Юрий Коновалюк заявил , что из-за неэффективных решений командиров многие люди были потеряны в битвах, которые не имели смысла с точки зрения военной стратегии, а мобилизация новобранцев провалилась.

Также глава ТЦК заявил, что своего 22-летнего сына в армию не пустит.