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07 мая 2025, 09:28

На Винничине разоблачили чиновников, которые брали взятки за "помощь" с ВВК

07 мая 2025, 09:28
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фото: Национальная полиция
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На Винничине полицейские разоблачили двух должностных лиц, организовавших схему получения взяток за влияние на решение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что начальник отделения одной из воинских частей и заведующая неврологическим отделением медицинского учреждения, являющегося членом ВВК, требовали деньги у военнообязанного мужчины за выдачу решения комиссии о признании его ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Свои "услуги" фигуранты оценили в 4000 долларов.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов извлечения неправомерной выгоды.

Задержан 38-летний командир спецназначения КОРДУ во время получения взятки, а 29-летний врач по месту ее жительства.

В результате обысков полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, медицинскую документацию, транспортное средство и другие доказательства противоправной деятельности.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с правом внесения залога.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили медиков , которые подделывали результаты анализов ухилянцев. Благодаря этому мужчины могли уезжать за границу.

Ранее на Буковине разоблачили главу медицинской комиссии , который вместе с сообщником наладил продажу фейковых справок.

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