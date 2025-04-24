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24 квітня 2025, 01:17

На Хмельниччині чоловіка судили за побиття двох школярів

24 квітня 2025, 01:17
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд у Хмельницькому визнав 31-річного чоловіка винним у вчиненні хуліганства

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У минулому році житель обласного центру підійшов до двох підлітків та зненацька штовхнув одного з них. Коли хлопець впав – фігурант вдарив його ногою. Інший школяр зробив кривднику зауваження, однак той побив і його.

Це відбувалося на очах ще одного учня, який і викликав поліцію. Хлопець описав нападника, тож правоохоронці швидко його розшукали.

Суд призначив чоловіку покарання у виді пробаційного нагляду строком на 5 років. Також він має виплатити потерпілим 100 тисяч гривень моральної компенсації.

Зазначається, що рішення ще може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині підлітки напали на 18-річного хлопця з пневматичною зброєю.

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