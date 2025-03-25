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Днепровский райсуд объявил приговор киевлянину за жестокое обращение с беспризорной собакой, что привело к гибели животного

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. Сам осужденный своей вины в суде не признал, однако признался, что собаку действительно сбросил с лестницы.

Отмечается, что фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, происшествие случилось в начале января 2025 года. Мужчина, живший с женщиной, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру беспризорную собаку Милку и вскоре стал выталкивать ее в подъезд. Он бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, бросил животное с лестницы, после чего снова начал избивать. Это зафиксировали камеры слежения в доме.

Собака погибла из-за множественных повреждений внутренних органов от ударов, падения и кровопотери.