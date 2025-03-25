19:32  24 марта
Трагически погибла известная волонтер и жена погибшего воина
19:55  24 марта
Стало известно, какой будет погода в апреле
12:36  24 марта
В Виннице на 102-м году жизни умерла легендарная разведчица
UA | RU
UA | RU
25 марта 2025, 00:03

Убил собаку, сбросив с лестницы: жителя Киева отправили за решетку

25 марта 2025, 00:03
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Днепровский райсуд объявил приговор киевлянину за жестокое обращение с беспризорной собакой, что привело к гибели животного

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. Сам осужденный своей вины в суде не признал, однако признался, что собаку действительно сбросил с лестницы.

Отмечается, что фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, происшествие случилось в начале января 2025 года. Мужчина, живший с женщиной, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру беспризорную собаку Милку и вскоре стал выталкивать ее в подъезд. Он бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, бросил животное с лестницы, после чего снова начал избивать. Это зафиксировали камеры слежения в доме.

Собака погибла из-за множественных повреждений внутренних органов от ударов, падения и кровопотери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев собака суд приговор убийство
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
Маскировались под пограничников: в высокогорье Карпат задержали троих беглецов
25 марта 2025, 00:27
Комик Иван Люленов объяснил, в каком случае он сможет стать гражданином Украины
25 марта 2025, 00:15
Ziferblat спели акустическую версию Bird of Pray для Евровидения
24 марта 2025, 23:55
В Польше осудили украинца, который жестоко убил жену и маленьких дочерей
24 марта 2025, 23:45
В Украине значительно подорожало масло.
24 марта 2025, 23:30
Удар по Сумам: более 2 тысяч окон в домах и школах повреждены из-за атаки
24 марта 2025, 22:50
В Польше считают, что нужно готовиться к новой агрессии РФ – когда это может произойти
24 марта 2025, 22:30
Не дайте россиянам вербовать ваших детей: СБУ обратилась к родителям
24 марта 2025, 21:40
Удар по центру Сум: почти 90 пострадавших, среди них дети – Зеленский
24 марта 2025, 21:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »