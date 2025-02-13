В Хмельницком сгорело кафе: охранника заведения госпитализировали с ожогами

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Пожар произошел в ночь на 12 февраля в одном из заведений на проспекте Мира в Хмельницком

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Известно, что пожар в кафе начался около 1:25. Огонь охватил здание заведения на площади 80 квадратных метров и стал распространяться на соседние помещения.

Чрезвычайники потушили пожар, не дав пламени уничтожить находящуюся рядом станцию техобслуживания.

"При попытках самостоятельно потушить огонь получил ожоги охранник заведения – его госпитализировали", — говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы выясняют причину возгорания.

Напомним , 5 февраля в селе Большой Дальник Одесского района горели аптека, кафе и магазин.