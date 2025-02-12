Во Франковске горело отделение Новой почты
Пожар произошел сегодня утром, 12 февраля, в городе Ивано-Франковск. К счастью, обошлось без пострадавших
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Известно, что около 7:00 на территории одного из отделений Новой Почты загорелось складское помещение.
Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади около 50 квадратных метров и не допустили распространения огня.
"Пострадавших нет, а причина возникновения пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 11 февраля в селе Блощинцы Белоцерковского района произошел пожар в мебельном цехе.
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