У Хмельницькому згоріло кафе: охоронця закладу ушпиталили з опіками

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Пожежа сталася в ніч на 12 лютого в одному із закладів на проспекті Миру в Хмельницькому

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа в кафе почалася близько 01:25. Вогонь охопив будівлю закладу на площі 80 квадратних метрів і почав поширюватися на сусідні приміщення.

Надзвичайники загасили пожежу, не давши полум’ю знищити станцію техобслуговування, що розташовувалася поруч.

"Під час спроб самостійно загасити вогонь отримав опіки охоронець закладу – його госпіталізували", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи з'ясовують причину займання.

Нагадаємо, 5 лютого в селі Великий Дальник Одеського району горіли аптека, кафе та магазин.