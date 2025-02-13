У Хмельницькому згоріло кафе: охоронця закладу ушпиталили з опіками
Пожежа сталася в ніч на 12 лютого в одному із закладів на проспекті Миру в Хмельницькому
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Відомо, що пожежа в кафе почалася близько 01:25. Вогонь охопив будівлю закладу на площі 80 квадратних метрів і почав поширюватися на сусідні приміщення.
Надзвичайники загасили пожежу, не давши полум’ю знищити станцію техобслуговування, що розташовувалася поруч.
"Під час спроб самостійно загасити вогонь отримав опіки охоронець закладу – його госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи з'ясовують причину займання.
Нагадаємо, 5 лютого в селі Великий Дальник Одеського району горіли аптека, кафе та магазин.
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