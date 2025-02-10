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Об этом сообщает УНН , передает RegioNews.

В Германии 58-летний россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных в Мурнау. Мотивом убийства оказалась оскорбление "национальной гордости", поскольку тогда они говорили о войне в Украине.

Россиянин предстал перед судом в Мюнхене. Он полностью признал свою вину. По данным следствия, весной 2023 года россиянин напал с ножом на двух украинских военных, которые были в Германии, потому что проходили там реабилитацию.

Оказалось, что погибшие и подозреваемый в инциденте поверхностно друг друга знали. В трагический вечер они вместе выпивали в местном баре. Там между ними произошла ссора из-за разговора о российском вторжении в Украину.

Россиянин заявил, что теперь, когда он в трезвом состоянии, он очень сожалеет о случившемся. Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Мюнхена заявило, что россиянин чувствовал себя "ущемленным в своей национальной гордости", и это могло стать мотивом нападения.

В обвинительном акте также указано, что этот россиянин "безоговорочно поддерживает захватническую войну РФ против Украины". Он также называет себя "приверженцем гипертрофированного русского национализма".

Справка . Инцидент произошел 27 апреля в немецком Мурнау. Там россиянин убил украинских военных - двух мужчин в возрасте 23 и 36 лет. После этого в городе установили стихийный мемориал в память об убитых защитниках – туда приносили цветы, свечи и украинские флаги.