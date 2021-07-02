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02 июля 2021, 14:40 993

В Хмельницкой области экс-главе одного из районов дали 9 лет тюрьмы за взятку

02 июля 2021, 14:40 993
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Генпрокуратура
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Бывшему главе Полонской райгосадминистрации суд вынес приговор в виде 9 лет в тюрьме за то, что он получил взятку в размере 33 тыс. долларов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "День за днем".

В частности, в свое время глава Полонщины требовал от представителя одного из фермерских хозяйств денежные средства в размере 32 900 долларов США за вынесение распоряжения об утверждении технической документации земельных участков общей площадью 94 га для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

21 августа 2018 во время получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 15 700 долларов США чиновник был задержан, а вещественные доказательства изъяли.

В итоге, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, статья за которое предусматривала от 8 до 12 лет тюрьмы.

2 июля Изяславский районный суд огласил приговор, и признал обвиняемого виновным по статье 368 часть 4 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Следовательно, за совершение уголовного преступления экс-чиновника суд приговорил к лишению свободы на срок 9 лет с конфискацией имущества, и назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Данный приговор может быть обжалован в Хмельницком апелляционном суде в течение 30 дней с момента вынесения приговора.

Напомним, недалеко от поселка Летичев, что на Хмельнитчине, на территории коммунального предприятия "Злагода" обнаружили нелегальную свалку бытового мусора, который привезли из Львовской области.

суд взятка прокуратура Чиновник

 
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