На Волыни начальник районного ТЦК за взятки обновлял данные военнообязанным мужчинам
Начальнику одного из отделов РТЦК и СП в Волынской области и еще одному фигуранту предъявили обвинение в получении взятки
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
По информации следствия, дельцы взяли от двух военнообязанных 6000 долларов. За эту сумму подозреваемые обещали поставить мужчин на учет в РТЦК и СП, обновить данные и выдать необходимые военно-учетные документы.
Злоумышленников задержали с поличным во время передачи денег.
В результате обысков по месту их проживания и работы изъято 60 тысяч долларов, более 6000 евро и 170 тысяч гривен.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Напомним, ранее в Хмельнитчине чиновника ТЦК задержали на взятке в 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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