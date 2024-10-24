Россияне ударили по Староконстантинову: повреждены гостиница и жилые дома

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Сегодня ночью оккупанты атаковали ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры в городе Староконстантинов Хмельницкого района. Зафиксированы повреждения, пострадали люди

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин и мэр Староконстантинова Николай Мельничук, передает RegioNews.

Сергей Тюрин уточнил, что ночью ПВО Хмельнитчины сбило восемь российских БПЛА типа "Shahed". Из-за атаки повреждена многоэтажка. Произошел пожар, который ликвидировали спасатели. В настоящее время идет разбор разрушенных конструкций.

"Также повреждены крыша гостиницы и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области. Один человек получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

Городской голова Староконстантинова Николай Мельничук рассказал Суспільному, что в здании гостиницы полностью снесло крышу, а в соседних многоэтажках и частных домах вылетели окна. По его словам, из-за вражеской атаки пострадали среди взрослого населения.

Напомним, в ночь на 24 октября российская армия атаковала Украину ракетами и 50 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.