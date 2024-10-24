Атака дронов на Киев: ПВО сбила все вражеские беспилотники

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Сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала столицу "Шахедами". В Киеве ПВО уничтожила все вражеские БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Он отметил, что в столицу российские "Шахеды" заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице были обезврежены", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киеве ночью объявлялась трижды и суммарно продолжалась почти шесть часов. Это была 14-я воздушная атака российских вооруженных сил на Киев с начала октября.

Начальник КГВА добавил, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве. По данным правоохранителей, его планировала военная разведка России.