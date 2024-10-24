Оккупанты повредили железнодорожный путь между Николаевом и Херсоном: поезда не курсируют

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В четверг, 24 октября, армия РФ атаковала железнодорожные пути на участке между Николаевом и Херсоном. Из-за обстрелов зафиксированы повреждения, поезда не курсируют

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.

Отмечается, что поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве. В Херсон пассажиров будут довозить автобусами.

"Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы. К обратному рейсу планируем возобновить железнодорожное сообщение", – говорится в сообщении.

Известно, что всех пассажиров, которые с утра следовали в Херсон и вынужденно остановились в Николаеве из-за вражеского обстрела инфраструктуры, железнодорожники вместе с Херсонской ОВА успешно пересадили в автобусы в Николаеве и доставили в город.

Напомним, в течение 23 октября российские войска били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали семь гражданских, два человека погибли.