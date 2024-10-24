В Николаевской области уничтожили три "шахеда", — ОВА

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью ПВО приземлила в Николаевской области три ударных беспилотника россиян

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В ночь на 24 октября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в Николаевском районе вчера днем и сегодня ночью враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера, 23 октября, в 14:57 враг атаковали Куцурубскую общину FPV-дроном. В результате удара в селе Дмитровка поврежден автомобиль. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, четверо жителей Николаевщины подорвались на обломках БПЛА, когда катались на мопедах в поле. Троих парней и несовершеннолетнюю девушку доставили в больницу с ранениями.