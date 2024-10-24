21:49  24 октября
В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя в парке: владельца животного мобилизовали
20:41  24 октября
В тройном ДТП в Черкасской области погиб 73-летний мужчина
16:32  24 октября
Была ли смерть мужчины в ТЦК на Полтавщине самоубийством: результаты экспертизы
UA | RU
UA | RU
24 октября 2024, 09:39

Украинская ПВО отразила воздушную атаку и уничтожила 40 российских "шахедов"

24 октября 2024, 09:39
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 октября российская армия атаковала Украину ракетами, 50 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью захватчики нанесли удар двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбытие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что:

  • семь российких беспилотников были локационно утрачены;
  • один – в воздушном пространстве Украины;
  • еще два – вернули в направлении РФ и Белоруссии.

Боевая работа продолжается. Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала столицу "Шахедами". В Киеве ПВО уничтожила все вражеские БПЛА.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила более 140 российских БПЛА.

РФ война обстрелы ВСУ атака ПВО шахед Воздушные силы
Оккупанты повредили железнодорожный путь между Николаевом и Херсоном: поезда не курсируют
24 октября 2024, 09:11
В Николаевской области уничтожили три "шахеда", — ОВА
24 октября 2024, 08:30
Россия вывела в Черное море военный корабль, - ВМС
24 октября 2024, 07:55
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погиб водитель
25 октября 2024, 04:50
В Волынском ТЦК расставили все точки над "i" касательно мобилизации мужчин от 50 лет
25 октября 2024, 04:11
Украинская "снайперская пушка" М777 уничтожила на ходу российский танк
25 октября 2024, 03:51
На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис
25 октября 2024, 03:22
В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу
25 октября 2024, 02:45
В Ровенской области 14-летние школьницы на скутере протаранили забор: водительница в коме
25 октября 2024, 02:00
В Харьковской области задержали блогера, который сливал данные о размещении ВСУ
25 октября 2024, 01:37
Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
25 октября 2024, 00:57
В Хмельницком грузовик переехал насмерть мужчину
25 октября 2024, 00:11
В Киевской области 15-летняя девочка прыгнула с крыши многоэтажки
24 октября 2024, 23:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Павел Казарин
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Все блоги »