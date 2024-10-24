Украинская ПВО отразила воздушную атаку и уничтожила 40 российских "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 октября российская армия атаковала Украину ракетами, 50 ударными БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью захватчики нанесли удар двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбытие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что:

семь российких беспилотников были локационно утрачены;

один – в воздушном пространстве Украины;

еще два – вернули в направлении РФ и Белоруссии.

Боевая работа продолжается. Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала столицу "Шахедами". В Киеве ПВО уничтожила все вражеские БПЛА.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила более 140 российских БПЛА.