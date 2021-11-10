На Хмельнитчине мужчина с коронавирусом попал в больницу, которую ранее обокрал

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В Шепетовке Хмельницкой области мужчина, который совершил кражу из помещения местной больницы, заразился коронавирусом и попал на лечение в это же медучреждение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Шепетовского районного управления полиции.

Злоумышленник украл два велосипеда. Когда правоохранители разоблачили вора, он признался в краже.

"У мужчины медики диагностировали коронавирус, поэтому ему пришлось вернуться на место совершения преступления, но на этот раз в качестве пациента", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют кражу, совершенную повторно или по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.185 УК Украины).

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