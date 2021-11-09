В Киеве задержали коменданта секретной тюрьмы боевиков "Изоляция"
В Киеве задержали бывшего коменданта секретной тюрьмы боевиков "ДНР", которая находится в оккупированном Донецке
Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист Станислав Асеев, который был освобожден из плена в 2019 году.
"В Киеве задержан главный военный преступник "Изоляции" - Куликовский Денис, он же "Палыч". Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря", - отметил он.
Все детали задержания он пообещал сообщить позже.
Напомним, "Изоляция" - секретная тюрьма боевиков так называемой "ДНР", была сформирована в июне 2014 года на базе захваченного боевиками арт-фонда "Изоляция", оборудованного на территории старого завода. По информации СМИ, ее заключенные могут годами сидеть там без суда и следствия. В отношении задержанных практикуются пытки. При этом значительная доля задержанных - граждане РФ и бывшие боевики "ДНР".