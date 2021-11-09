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09 ноября 2021, 16:46 4

На Киевщине занято более 60% коек с кислородом

09 ноября 2021, 16:46 4
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Фото: Рixabay
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В Киевской области из-за коронавируса на стационарном лечении находится более двух тысяч человек, общая загруженность коек составляет 61,9%

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОДА.

"Ситуация в больницах сложная. Многие пациенты находятся в тяжелом состоянии. Подавляющее большинство - это невакцинированные люди. Только 37% коек, подключенных к кислороду, остаются свободными", – сказал Володин.

Он напомнил, что в Киевской области работают 33 центра массовой вакцинации против коронавируса, а также пункты вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19.

Напомним, ранее власти столицы била тревогу из-за возможной нехватки кислорода в киевских COVID-больницах.

коронавирус Киевская область больница

 
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