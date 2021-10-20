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20 октября 2021, 11:31 139

В Хмельницком задержали мужчину, который хранил почти две тысячи патронов

20 октября 2021, 11:31 139
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Фото: сайт Национальной полиции
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В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя с полной коробкой патронов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникации Национальной полиции области.

Отмечается, что мужчину задержали возле почты. Он имел посылку, в которой было 243 патрона калибра 9 мм. Кроме того, хмельничанин признался, что дома также хранит немало запрещенных в обороте предметов.

Во время осмотра квартиры правоохранители изъяли охотничий карабин "МКМ-072СН" и 117 охотничьих патронов. Мужчина также добровольно выдал корпус гранаты типа Ф-1, три детонатора, сигнальную мину и 1618 патронов различного калибра. Их он привез из зоны АТО в 2018 году.

Полиция открыла производство, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее во Львовской области правоохранители задержали священнослужителя за незаконную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Хмельницкий оружие полиция задержание криминальное дело

 
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