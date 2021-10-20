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20 жовтня 2021, 11:31 62

У Хмельницькому затримали чоловіка, який зберігав майже дві тисячі набоїв

20 жовтня 2021, 11:31 62
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Фото: сайт Національної поліції
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У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого мешканця з повною коробкою набоїв

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відділу комунікації Національної поліції області.

Зазначається, що чоловіка затримали біля пошти. Він мав посилку, у якій було 243 набої калібру 9 мм. Крім того, хмельничанин зізнався, що вдома також зберігає чимало заборонених в обігу предметів.

Під час огляду квартири правоохоронці вилучили мисливський карабін "МКМ-072СН" та 117 мисливських набоїв. Чоловік також добровільно видав корпус гранати типу Ф-1, три детонатори, сигнальну міну та 1618 набоїв різного калібру. Їх він привіз з зони АТО у 2018 році.

Поліція відкрила провадження, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у Львівській області правоохоронці затримали священнослужителя за незаконний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів.

Хмельницький зброя поліція затримання кримінальна справа

 
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