У Хмельницькому затримали чоловіка, який зберігав майже дві тисячі набоїв

Фото: сайт Національної поліції

У Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого мешканця з повною коробкою набоїв

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення відділу комунікації Національної поліції області.

Зазначається, що чоловіка затримали біля пошти. Він мав посилку, у якій було 243 набої калібру 9 мм. Крім того, хмельничанин зізнався, що вдома також зберігає чимало заборонених в обігу предметів.

Під час огляду квартири правоохоронці вилучили мисливський карабін "МКМ-072СН" та 117 мисливських набоїв. Чоловік також добровільно видав корпус гранати типу Ф-1, три детонатори, сигнальну міну та 1618 набоїв різного калібру. Їх він привіз з зони АТО у 2018 році.

Поліція відкрила провадження, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у Львівській області правоохоронці затримали священнослужителя за незаконний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів.