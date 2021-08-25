В Хмельницкой области мужчина упал с купола церкви

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В селе Бокиевка, что в Хмельницкой области, 31-летний мужчина во время ремонтных работ упал с купола церкви

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС Хмельницкой области.

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, в 17:55. Известно, что мужчина проводил ремонт на куполе церкви. Внезапно он сорвался и упал на конструкции строительных лесов. На место происшествия вызвали спасателей.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки и носилок сняли пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Кривом Роге на стройке разбился работник.