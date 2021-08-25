12:59  25 августа
В Одессе мужчина открыл огонь из многоэтажки и ранил ребенка
16:53  25 августа
На Полтавщине в ДТП погибли два человека, пострадал ребенок
08:09  25 августа
В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы
UA | RU
UA | RU
25 августа 2021, 14:46 101

В Хмельницкой области мужчина упал с купола церкви

25 августа 2021, 14:46 101
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В селе Бокиевка, что в Хмельницкой области, 31-летний мужчина во время ремонтных работ упал с купола церкви 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ГСЧС Хмельницкой области.

Инцидент произошел во вторник, 24 августа, в 17:55. Известно, что мужчина проводил ремонт на куполе церкви. Внезапно он сорвался и упал на конструкции строительных лесов. На место происшествия вызвали спасателей.

Работники ГСЧС с помощью спасательной веревки и носилок сняли пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в Кривом Роге на стройке разбился работник.

Украина Хмельницкая область Хмельницкий церковь больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua