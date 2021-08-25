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25 серпня 2021, 14:46 70

На Хмельниччині чоловік упав з купола церкви

25 серпня 2021, 14:46 70
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Фото: Рixabay
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У селі Бокиївка, що на Хмельниччині, 31-річний чоловік під час ремонтних робіт впав з купола церкви 

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС Хмельницької області.

Інцидент стався у вівторок, 24 серпня, о 17:55. Відомо, що чоловік проводив ремонт на куполі церкви. Раптово він зірвався та впав на конструкції будівельних лісів. На місце події викликали рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки та ношей зняли потерпілого та передали медикам. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі на будівництві розбився працівник.

Україна Хмельницька область Хмельницький церква лікарня

 
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