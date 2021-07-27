12:54  27 июля
На Херсонщине все еще фиксируют пиковые нагрузки в COVID-больницах
13:41  27 июля
СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение
08:11  27 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 14:08 651

В Кривом Роге на стройке разбился работник

27 июля 2021, 14:08 651
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения с высоты погиб строитель

Как сообщают в одном из местных телеграмм-каналов несчастный случай произошел в микрорайоне "Восточный-2", пишет RegioNews.

Строительный альпинист, выполняя высотные работы, сорвался с высоты 14 этажа и упал на землю.

По предварительной информации, у строителя не выдержал один из страховочных тросов.

По предварительной информации погибшему было около 30 лет.

Напомним, недавно на Тернопольщине школьник разбился на мотоцикле.

Украина погибшие смерти Днепр Кривой Рог

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram