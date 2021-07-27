В Кривом Роге на стройке разбился работник

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В Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения с высоты погиб строитель

Как сообщают в одном из местных телеграмм-каналов несчастный случай произошел в микрорайоне "Восточный-2", пишет RegioNews.

Строительный альпинист, выполняя высотные работы, сорвался с высоты 14 этажа и упал на землю.

По предварительной информации, у строителя не выдержал один из страховочных тросов.

По предварительной информации погибшему было около 30 лет.

Напомним, недавно на Тернопольщине школьник разбился на мотоцикле.