В Кривом Роге на стройке разбился работник
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате падения с высоты погиб строитель
Как сообщают в одном из местных телеграмм-каналов несчастный случай произошел в микрорайоне "Восточный-2", пишет RegioNews.
Строительный альпинист, выполняя высотные работы, сорвался с высоты 14 этажа и упал на землю.
По предварительной информации, у строителя не выдержал один из страховочных тросов.
По предварительной информации погибшему было около 30 лет.
Напомним, недавно на Тернопольщине школьник разбился на мотоцикле.
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