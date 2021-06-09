На Хмельнитчине разоблачили преступную группу, которая изготавливала психотропы

Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Группа действовала на территории бывшего Волочисского района. В ее состав входили 31-летняя женщина, которая имеет медицинское образование и соответствующие знания в области химии, а также двое молодых мужчин 23 и 27 лет", - сообщили правоохранители.

Как установили правоохранители, за один раз они делали от 50 до 100 граммов амфетамина. Следователи задокументировали целый ряд фактов сбыта наркотиков подозреваемыми.

Сегодня правоохранители одновременно провели 10 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли прекурсоры и лабораторное оборудование для изготовления амфетамина, готовые наркотики синтетического и растительного происхождения.

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, на Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен. На одном из почтовых отделений Херсона студент хотел отправить посылки с наркотиками. Его задержали правоохранители и изъяли наркотических и психотропных веществ на один миллион гривен.