На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка виготовляла психотропи

Фото: Нацполіція

У Хмельницькій області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась виготовленням та розповсюдженням наркотиків

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Група діяла на території колишнього Волочиського району. До її складу входили 31-річна жінка, яка має медичну освіту і відповідні знання в галузі хімії, а також двоє молодих чоловіків 23 та 27 років", - повідомили правоохоронці.

Як встановили правоохоронці, за один раз вони виготовляли від 50 до 100 грамів амфетаміну. Продавали наркотики по 500 грн за грам. Слідчі задокументували цілий ряд фактів збуту наркотиків підозрюваними.

Сьогодні правоохоронці одночасно провели 10 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили прекурсори та лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, готові наркотики синтетичного та рослинного походження.

Усім трьом фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, на Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень. На одному із поштових відділень Херсона студент хотів відправити посилки з наркотиками. Його затримали правоохоронці і вилучили наркотичних та психотропних речовин на один мільйон гривень.