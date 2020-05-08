В Сумской области предупредили хищение 80 миллионов гривен: подробности

СБУ предупредила незаконное завладение бюджетными средствами

Фото: СБУ

СБУ предупредила незаконное завладение бюджетными средствами

В Сумской области частные предприниматели пытались положить в собственные карманы 80 млн грн, выделенных на ремонт дорог.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт СБУ.

Несколько мужчин из другой области, пытаясь заработать незаконным путем, в конце 2019 года создали фиктивное частное предприятие, которое якобы предоставляло строительные услуги. Злоумышленники начали участвовать в тендерах.

Также, чтобы сделка выглядела более убедительной, сфальсифицировали документы о принадлежности фирмы к одной из ведущих частных компаний по ремонту и строительству автодорог.

Весной 2020 года фиктивная фирма победила в тендере, объявленном Службой автомобильных дорог Сумской области, и заключила договор на 270 миллионов гривен . Ее организаторы должны были получить аванс в сумме 80 млн грн, которые и пытались использовать на собственные нужды. Но сотрудники СБУ вовремя проинформировали государственное предприятие о финансовой афере и средства на счета преступников не поступили.

Следователи начали уголовное производство по факту использования заведомо подложного документа и покушении на мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Как писали RegioNews ранее, Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент одной из киевских коммерческих фирм на присвоении 16,5 миллиона гривен бюджетных средств при поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавирус.