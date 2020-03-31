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Александра Василенко
журналист
31 марта 2020, 19:00 1

На Днепропетровщине женщина снимала в порно родную дочь

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31 марта 2020, 19:00 1
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Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью
Фото: Pixabay
Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Кино для взрослых”, в котором главной героиней была ее малолетняя дочь, женщина снимала в течение двух лет. Видеоматериалы и фото распространяла на тематических сайтах в сети. За одно видео просила $1 тысячу.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли у горожанки компьютерную технику, мобильные телефоны и некоторые другие вещественные доказательства. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление, сбыт и распространение материалов порнографического характера.

Раньше RegioNews писали о том, что на Херсонщине 60-летний пенсионер распространял детскую порнографию.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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