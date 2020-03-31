На Днепропетровщине женщина снимала в порно родную дочь

Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью

Фото: Pixabay

Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

"Кино для взрослых”, в котором главной героиней была ее малолетняя дочь, женщина снимала в течение двух лет. Видеоматериалы и фото распространяла на тематических сайтах в сети. За одно видео просила $1 тысячу.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли у горожанки компьютерную технику, мобильные телефоны и некоторые другие вещественные доказательства. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление, сбыт и распространение материалов порнографического характера.

Раньше RegioNews писали о том, что на Херсонщине 60-летний пенсионер распространял детскую порнографию.