На Днепропетровщине женщина снимала в порно родную дочь
Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью
Правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочерью
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
"Кино для взрослых”, в котором главной героиней была ее малолетняя дочь, женщина снимала в течение двух лет. Видеоматериалы и фото распространяла на тематических сайтах в сети. За одно видео просила $1 тысячу.
Во время обыска сотрудники полиции изъяли у горожанки компьютерную технику, мобильные телефоны и некоторые другие вещественные доказательства. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за изготовление, сбыт и распространение материалов порнографического характера.
Раньше RegioNews писали о том, что на Херсонщине 60-летний пенсионер распространял детскую порнографию.
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