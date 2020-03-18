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18 марта 2020, 12:45

На хмельницком радиозаводе будут шить маски для "Укроборонпрома"

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18 марта 2020, 12:45
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Государственное предприятие "Новатор" (Хмельницкий), которое принадлежит ГК "Укроборонпром" и производит радиолокационное оборудование для аэрокосмической отрасли, экстренно переориентировало производство и запустило пошива медицинских марлевых повязок для нужд предприятий госконцерна
Государственное предприятие "Новатор" (Хмельницкий), которое принадлежит ГК "Укроборонпром" и производит радиолокационное оборудование для аэрокосмической отрасли, экстренно переориентировало производство и запустило пошива медицинских марлевых повязок для нужд предприятий госконцерна

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", пишет RegioNews.

Согласно сообщению, предприятие также готовится к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3, на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.

Всего на заводе планируют изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок, из них 13,5 тысяч уже сшиты и переданы сотрудникам Хмельницкого предприятия (из расчета 10 повязок для одного сотрудника и его семьи), 3 тысячи повязок передали для ГП "Красиловский агрегатный завод", рассматриваются запросы на поставку повязок другим предприятиям "Укроборонпрома".

Кроме того, по решению профсоюзного комитета, на предприятии планируют создать резерв из 30 тысяч марлевых повязок.

Кроме этого, предприятие передало 500 повязок в управление труда Хмельницкого, 100 - в отделение банка, которое обслуживает "Новатор".

На предприятие планируют установить линию по стерилизации марлевых повязок, а также усилить производство аппаратов ультрафиолетового облучения, например - УФИД СД, способных безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей.

Кроме того, гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс отметил, что Николаевская "Зоря-Машпроект" планирует производить дезинфицирующий раствор, а еще около десятка предприятий самостоятельно шьют для своих работников медицинские повязки.


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