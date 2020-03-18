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18 березня 2020, 12:45

На хмельницькому радіозаводі шитимуть маски для "Укроборонпрому"

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18 березня 2020, 12:45
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Державне підприємство "Новатор" (м.Хмельницький), яке належить ДК "Укроборонпром" і виробляє радіолокаційне обладнання для аерокосмічної галузі, екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб підприємств держконцерну
Державне підприємство "Новатор" (м.Хмельницький), яке належить ДК "Укроборонпром" і виробляє радіолокаційне обладнання для аерокосмічної галузі, екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок для потреб підприємств держконцерну

Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому", пише RegioNews.

Згідно з повідомленням, підприємство також готується до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3, на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

Загалом на заводі планують виготовити 100 тис. багаторазових марлевих пов'язок, із них 13,5 тис. уже пошито і передано співробітникам Хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов'язок для одного співробітника і його сім'ї), 3 тис. пов'язок передали для ДП "Красилівський агрегатний завод", розглядаються запити на поставку пов'язок іншим підприємствам "Укроборонпрому".

Крім того, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з 30 тис. марлевих пов'язок.

Крім цього, підприємство передало 500 пов'язок в управління праці Хмельницького, 100 - до відділення банку, яке обслуговує "Новатор".

На підприємство планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов'язок, а також посилити виробництво апаратів ультрафіолетового опромінення, наприклад - УФІД СД, здатних безпечно для людини знезаражувати повітря і поверхні в великих приміщеннях і в місцях скупчення людей.

Крім того, гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус зазначив, що Миколаївська "Зоря-Машпроект" планує виробляти дезінфікуючий розчин, а ще близько десятка підприємств самостійно шиють для своїх працівників медичні пов'язки.


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