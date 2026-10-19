Эвакуация из Олешек: Украина и Россия согласовывают последние детали – Лубинец

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Украина и Россия приблизились к согласованию последних деталей эвакуации гражданского населения из временно оккупированной Олешковской общины в Херсонской области

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в эфире "Эспрессо", передает RegioNews.

По его словам, российская сторона взяла в работу все предложения, ранее выдвинутые Украиной. Стороны согласовывают вопросы обеспечения режима тишины и организации эвакуации.

"Мы сейчас выходим на согласование последних деталей по обеспечению режима тишины и обеспечению эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством", – отметил омбудсман.

Он добавил, что в переговорах остаются сложные вопросы, однако надеется на конкретные результаты в ближайшее время.

По словам Лубинца, эвакуация должна охватить Олешки и еще шесть населенных пунктов поблизости.

По оценкам украинской стороны, на этих территориях может оставаться около 6 тысяч гражданских, среди которых – до 200 детей. Непосредственно в Олешках, по предварительным оценкам, находятся до 2 тысяч человек.

Омбудсман подчеркнул, что переговоры с российской стороной продолжаются каждый день.

"Многое не могу рассказать деталей, но скажу так, что мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", – сообщил Лубинец.

Пока окончательных договоренностей о проведении эвакуации публично не объявляли. Стороны продолжают согласовывать условия организации и гарантии безопасности гражданского населения.

Напомним, что к гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.