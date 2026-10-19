Удар "Бандероли" по Кривому Рогу: 7 раненых, повреждено 17 многоэтажек

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Кривом Роге по состоянию на 12:30 количество пострадавших выросло до семи, среди них – 15-летний парень

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, один из пострадавших, 39-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести

Повреждены 17 многоэтажных домов, выбиты почти 50 окон, повреждены три кровли. Также пострадали промышленное предприятие, почта, банк, колледж, магазины и автомобили.

Для жителей, чьи квартиры пострадали, уже развернули штаб помощи в ближайшей гимназии. Там можно получить необходимые строительные материалы на первое время – ОСБ, пленку и прочее, а также подать заявление на материальную помощь от города.

Напомним, утром 19 октября российские войска атаковали Кривой Рог. Под прицелом оказалось промышленное предприятие. В результате вражеского удара погибли двое мужчин.