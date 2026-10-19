Взрывы в Днепре: есть раненый
Днем 19 октября в Днепре прогремел взрыв. В ОВА подтвердили вражескую атаку
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что россияне атаковали критическую инфраструктуру города. Известно, что 55-летний мужчина получил ранения. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали. Пострадавший находится под наблюдением медиков.
Горожане призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, ранее враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области. Основной удар ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. Взрывной волной повреждены соседние многоэтажки. Сообщалось о шести травмированных, в том числе троих детях.
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