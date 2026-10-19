На западе Украины уничтожили 36 реактивных дронов "Герань-2" и "Герань-4"

Фото: ПвК "Запад"

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает RegioNews.

Авиация и подразделения противовоздушной обороны в зоне ответственности командования уничтожили 36 реактивных БпЛА типов Герань-2 и Герань-4.

Вражеские цели ликвидировали над Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Львовской областями.

В Воздушном командовании "Запад" отметили, что силы и средства противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство и готовы к отражению вражеских атак.

Как известно, вообщем РФ запустила по Украине баллистику, крылатые ракеты и почти 270 беспилотников. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.