На западе Украины уничтожили 36 реактивных дронов "Герань-2" и "Герань-4"
Днем 18 октября и ночью 19 октября российские войска атаковали западные области Украины реактивными беспилотниками
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, передает RegioNews.
Авиация и подразделения противовоздушной обороны в зоне ответственности командования уничтожили 36 реактивных БпЛА типов Герань-2 и Герань-4.
Вражеские цели ликвидировали над Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Львовской областями.
В Воздушном командовании "Запад" отметили, что силы и средства противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство и готовы к отражению вражеских атак.
Как известно, вообщем РФ запустила по Украине баллистику, крылатые ракеты и почти 270 беспилотников. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 25 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.