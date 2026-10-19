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19 октября 2026, 14:26

В Днепре ВАЗ врезался в дерево: водитель погиб

19 октября 2026, 14:26
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Фото: ГСЧС Днепропетровщины
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В Днепре утром 19 октября произошло смертельное ДТП на автодороге "Днепр – Кривой Рог" в Чечелевском районе

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2111 с деревом погиб водитель, еще три человека пострадали.

В результате сильного удара одну из пассажирок зажало в изуродованном автомобиле. Еще две женщины отбросили из салона на открытую территорию.

Спасатели перенесли пострадавших в автомобиль экстренной медицинской помощи. С помощью аварийно-спасательного оборудования чрезвычайники высвободили зажатую в машине женщину и передали ее медикам.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, в Киевской области Mazda на бешеной скорости влетела в дерево. 57-летний водитель Mazda не выбрал определенную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате ДТП его 22-летний пассажир получил травмы.

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