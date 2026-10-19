"От кармы не уйдешь": пограничники показали, как оккупант пытался убегать от украинского дрона

Фото: Госпогранслужба

Россияне пытаются продвигаться по украинской территории. Однако их находят украинские дроны

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Эти кадры были сделаны в Южно-Слобожанском направлении. На видео можно увидеть россиянина, пытавшегося продвинуться на украинской земле. Однако успеха он не добился: быстро его нашел дрон украинских военных.

"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно сдерживают попытки прорыва окупантов на севере Харьковской области", - говорят пограничники.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.