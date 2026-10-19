"От кармы не уйдешь": пограничники показали, как оккупант пытался убегать от украинского дрона
Россияне пытаются продвигаться по украинской территории. Однако их находят украинские дроны
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Эти кадры были сделаны в Южно-Слобожанском направлении. На видео можно увидеть россиянина, пытавшегося продвинуться на украинской земле. Однако успеха он не добился: быстро его нашел дрон украинских военных.
"Пограничники в составе Сил обороны Украины и дальше эффективно сдерживают попытки прорыва окупантов на севере Харьковской области", - говорят пограничники.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.
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