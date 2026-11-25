Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и ударные беспилотники разных типов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак два человека погибли, еще трое получили ранения.

В частности, в Сумской общине вражеский FPV-дрон попал в автомобиль. Погиб 76-летний мужчина, еще один 38-летний получил ранения. Также повреждены легковушка и коттеджный дом.

Кроме того, в больнице умер 69-летний мужчина, который получил ранение 23 ноября в результате удара российского дрона в Середино-Будской общине. В тот же день из-за вражеских атак пострадали еще две женщины в возрасте 60 и 68 лет. Они обратились за медицинской помощью.

В Глуховской общине в результате ударов беспилотников повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, инфраструктурный объект и линия электропередач.

Также российские БпЛА повредили складские помещения и автомобили в Тростянецкой, Ахтырской и Кролевецкой общинах.

На местах вражеских ударов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. По каждому факту следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, в течение 24 ноября российские войска почти 30 раз атаковали областной центр и два района Днепропетровска беспилотниками и артиллерией. В Днепре в результате российской атаки пострадали шесть человек, повреждены три многоэтажки.