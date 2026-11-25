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Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает использовать зимний период, чтобы усилить давление на Украину и заставить ее отказаться от Донбасса

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Bloomberg, передає RegioNews.

По словам главы государства, украинская разведка располагает полной информацией о намерениях России на зимний период. Под особой угрозой находятся Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Запорожье.

Зеленский отметил, что эта угроза возникает на фоне тревожных задержек со снабжением критически важного оборонительного вооружения и перебоев в работе систем связи.

"Очень неприятно, когда во время различных разговоров о том, как закончить войну, Starshield то работает, то вводятся ограничения, ракет для "Пэтриотов" не только становится меньше, но и предпринимаются какие-то дополнительные шаги, из-за которых поставки вообще прекращаются. И всё это происходит параллельно с тем, что план Путина – зима… Сломать из-за нехватки защиты и сломать, чтобы Украина вышла из Донбасса", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент подтвердил задержку поставок Украине 48 ракет для систем Patriot из-за отсутствия разрешения главы Пентагона Пита Гегсета. В то же время, по словам Зеленского, даже после получения этой партии Украина не сможет полностью обеспечить потребность противовоздушной обороны в таких ракетах.