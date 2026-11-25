Более 2 тысяч оккупантов и 14 танков: новые потери армии РФ за сутки
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 2091 российского военнослужащего. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, за сутки российская армия потеряла:
- 14 танков;
- 22 боевые бронированные машины;
- 15 артиллерийских систем;
- 597 беспилотников;
- 515 автомобилей и автоцистерн;
- 5 единиц специальной техники.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, по данным Генштаба, 24 ноября российская армия избила антирекорд потерь за все время полномасштабной войны. С начала 2026 года Россия потеряла 432 519 военных. Для сравнения, за весь 2024 год потери российской армии составили 430 790 военных.
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