Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за сутки российская армия потеряла:

14 танков;

22 боевые бронированные машины;

15 артиллерийских систем;

597 беспилотников;

515 автомобилей и автоцистерн;

5 единиц специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, по данным Генштаба, 24 ноября российская армия избила антирекорд потерь за все время полномасштабной войны. С начала 2026 года Россия потеряла 432 519 военных. Для сравнения, за весь 2024 год потери российской армии составили 430 790 военных.