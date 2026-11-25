Фото: Белоцерковская городская тергромада

Российские военные в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате вражеского удара погиб мужчина 1974 года рождения

Об этом сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и Белоцерковская городская территориальная община, передает RegioNews.

Отмечается, что в этот раз под ударом оказалась не только критическая инфраструктура, но гражданский бизнес.

В результате атаки повреждения получили местный "Эпицентр", отделение "Новой почты" и другие объекты торговли.

Также на автостоянке возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. Повреждены два грузовых автомобиля.

На месте продолжают работать оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, россияне вечером 24 ноября атаковали Одесскую область. Погибли 56-летний мужчина и 17-летний подросток. Повреждены производственное здание и 3 легковых автомобиля.