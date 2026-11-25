Россияне атаковали маршрутку на Харьковщине: погиб человек, еще семеро ранены
В среду, 25 ноября, российские военные нанесли удар беспилотником по маршрутному автобусу на трассе вблизи села Федоровка Чугуевского района Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки один человек погиб. Еще семь пассажиров получили ранения.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
"Сострадание родным и близким погибшего", – отметил Синегубов.
Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Пострадали четыре человека. Из-за других вражеских атак пострадали двое мужчин.
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