Бойцы "Феникса" в сентябре уничтожили 550 российских дронов почти на 20 млн долларов
В сентябре пограничное подразделение "Феникс" продемонстрировало рекордные результаты по уничтожению беспилотников и живой силы врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Кроме привычных разведывательных БПЛА, таких как "Скат", ZALA или "Князь Вещий Олег", бойцы впервые сбили новейший российский дрон "Альбатрос М5". Также арсенал уничтоженных целей пополнили "Молнии", "Герберы", "Ланцеты" и "Шахеды".
Всего за месяц пилоты зенитных дронов "Феникса" ликвидировали более 550 вражеских беспилотников общей стоимостью почти 20 миллионов долларов.
Напомним, в течение 5 октября и ночью на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили телекоммуникационный узел, склады БпЛА и боеприпасов оккупантов.
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