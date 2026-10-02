Боевика "ДНР" подозревают в пытках гражданских в Херсонской области

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области военнослужащему незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, он был причастен к незаконному содержанию, по меньшей мере, девяти гражданских жителей Бериславского района.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры мужчине инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По материалам следствия, в апреле-октябре 2022 года подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ выполнял боевые задания на территории Херсонщины.

В частности, он участвовал в проверке документов граждан Украины на незаконно установленных оккупантами блокпостах. Также, по данным следствия, мужчина был причастен к незаконному задержанию и содержанию не менее девяти гражданских жителей Бериславского района.

Людей задерживали после обысков и проверки их мобильных телефонов. После этого гражданских доставляли в захваченные оккупационными войсками помещений. Одним из мест незаконного заключения, по данным прокуратуры, стало здание местного лицея.

В увлеченном учебном заведении гражданских, по материалам следствия, содержались в бесчеловечных условиях. Люди не имели должного освещения, мебели и мест для сна. Им также не обеспечивался доступ к средствам гигиены и возможность свободно пользоваться туалетом.

Еду и воду, по данным следствия, предоставляли в ограниченном количестве и через значительные промежутки времени.

Потерпевшие также рассказали правоохранителям, что во время незаконного заключения их допрашивали, избивали и подвергали пыткам.

По версии следствия, такие действия являлись частью практики оккупационных сил, направленной на запугивание гражданского населения, получение информации о проукраински настроенных жителях и подавление сопротивления оккупации.

Отмечается, что 12 апреля 2023 г. украинские военнослужащие взяли подозреваемого в плен на территории села Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".