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02 жовтня 2026, 18:18

Бойовика "ДНР" підозрюють у катуванні цивільних на Херсонщині

02 жовтня 2026, 18:18
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині військовослужбовцю незаконного збройного формування так званої "днр" повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, він був причетний до незаконного утримання щонайменше дев’ятьох цивільних мешканців Бериславського району.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури чоловікові інкримінують частину 2 статті 28 та частину 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За матеріалами слідства, у квітні–жовтні 2022 року підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ виконував бойові завдання на території Херсонщини.

Зокрема, він брав участь у перевірці документів громадян України на незаконно встановлених окупантами блокпостах. Також, за даними слідства, чоловік був причетний до незаконного затримання та утримання щонайменше дев’ятьох цивільних мешканців Бериславського району.

Людей затримували після проведення обшуків та перевірки їхніх мобільних телефонів. Після цього цивільних доправляли до захоплених окупаційними військами приміщень. Одним із місць незаконного ув’язнення, за даними прокуратури, стала будівля місцевого ліцею.

У захопленому навчальному закладі цивільних, за матеріалами слідства, утримували у нелюдських умовах. Люди не мали належного освітлення, меблів та місць для сну. Їм також не забезпечували доступу до засобів гігієни та можливості вільно користуватися вбиральнею.

Їжу та воду, за даними слідства, надавали в обмеженій кількості та через значні проміжки часу.

Потерпілі також розповіли правоохоронцям, що під час незаконного ув’язнення їх допитували, били та піддавали тортурам.

За версією слідства, такі дії були частиною практики окупаційних сил, спрямованої на залякування цивільного населення, отримання інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців та придушення спротиву окупації.

Зазначається, що 12 квітня 2023 року українські військовослужбовці взяли підозрюваного в полон на території села Красногорівка Покровського району Донецької області.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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