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25 сентября 2026, 10:34

Хотел навести ракеты на производство дронов: на Львовщине задержали агента ФСБ

25 сентября 2026, 10:34
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Фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ разоблачила жителя Львовщины, подозреваемого в работе на ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина работал на предприятии, связанном с производством беспилотных систем для сил обороны Украины.

Как установили правоохранители, агент должен был передать российской спецслужбе координаты объекта, чтобы враг мог нанести по нему ракетный удар. Речь шла об административных, производственных и складских помещениях предприятия.

Также ФСБ пыталась получить информацию о времени, когда на объекте находится самое большое количество работников.

СБУ разоблачила мужчину до того, как он успел выполнить задание и задержала его. В ходе обыска у него изъяли планшет, который, по данным следствия, использовался для получения и передачи разведданных и связи с российским куратором.

По материалам дела, мужчину завербовали через Telegram-канал, где предлагали "легкие" заработки.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области мужчина пытался скорректировать российский ракетный удар по ремонтному батальону, который занимается восстановлением беспилотных авиационных комплексов. В ходе обысков у него изъяли пять смартфонов, которые использовались для зашифрованной связи с представителями ФСБ.

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