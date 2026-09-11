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11 сентября 2026, 14:57

Пытал током и душил кабелем: на Херсонщине подозревают командира взвода РФ

11 сентября 2026, 14:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Херсонской области правоохранители идентифицировали российского военного, подозреваемого в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 33-летний командир разведывательного взвода 247 десантно-штурмового полка РФ летом 2023 года обеспечивал оккупационный режим на временно захваченном левобережье Херсонщины.

После подрыва Каховской ГЭС он вместе с другими российскими военными патрулировал затопленные Олешки на моторной лодке. Во время одного из таких патрулирований оккупанты незаконно задержали двух местных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях.

Мужчин доставили в квартиру на девятом этаже многоэтажки, где содержали около 10 дней. Потерпевшие не получали достаточно пищи и воды, находились в ненадлежащих санитарных условиях и не имели доступа к медицинской помощи.

Одного из мужчин командир допрашивал относительно местных волонтеров и его племянника. По данным прокуратуры, во время допросов его избивали и пытали электрическим током – провода подсоединяли к пальцам, а под ноги клали влажную тряпку. Во время одного из допросов российский военный набросил пострадавшему на шею электрический кабель и душил его до потери сознания.

Другого задержанного оккупанты обвинили в якобы фиксации огневых позиций русской армии. От него потребовали информацию о передаче данных Силам обороны Украины.

По данным следствия, мужчину систематически избивали и пытали током. Он получил многочисленные тяжелые травмы, в том числе переломы 11 ребер, грудины и обеих сторон челюсти, ушибы легких и ожоги. Из-за отсутствия медицинской помощи и инфицирования ран у него развилась гангрена, в результате чего пришлось ампутировать палец на руке.

В конце июня 2023 года обоих потерпевших освободили.

Российскому военному инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса.

Поскольку подозреваемый находится на территории РФ, о подозрении ему сообщили заочно.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Мужчина был в гражданской одежде, не был вооружен и не участвовал в боевых действиях.

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