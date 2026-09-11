Катував струмом і душив кабелем: на Херсонщині підозрюють командира взводу РФ

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На Херсонщині правоохоронці ідентифікували російського військового, якого підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 33-річний командир розвідувального взводу 247-го десантно-штурмового полку РФ влітку 2023 року забезпечував окупаційний режим на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини.

Після підриву Каховської ГЕС він разом з іншими російськими військовими патрулював затоплені Олешки на моторному човні. Під час одного з таких патрулювань окупанти незаконно затримали двох місцевих жителів, які не мали зброї та не брали участі у бойових діях.

Чоловіків доставили до квартири на дев’ятому поверсі багатоповерхівки, де утримували близько 10 днів. Потерпілі не отримували достатньо їжі та води, перебували у неналежних санітарних умовах і не мали доступу до медичної допомоги.

Одного із чоловіків командир допитував щодо місцевих волонтерів та його племінника. За даними прокуратури, під час допитів його били та катували електричним струмом – дроти під’єднували до пальців, а під ноги клали вологу ганчірку. Під час одного з допитів російський військовий накинув потерпілому на шию електричний кабель і душив його до втрати свідомості.

Іншого затриманого окупанти звинуватили у нібито фіксації вогневих позицій російської армії. Від нього вимагали інформацію про передачу даних Силам оборони України.

За даними слідства, чоловіка систематично били та катували струмом. Він отримав численні тяжкі травми, зокрема переломи 11 ребер, грудини та обох сторін щелепи, забої легень і опіки. Через відсутність медичної допомоги та інфікування ран у нього розвинулася гангрена, внаслідок чого довелося ампутувати палець на руці.

Наприкінці червня 2023 року обох потерпілих звільнили.

Російському військовому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.

Оскільки підозрюваний перебуває на території РФ, про підозру йому повідомили заочно.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Чоловік був у цивільному одязі, не був озброєний та не брав участі у бойових діях.