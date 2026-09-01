Использовал мирного жителя как "живой щит": полиция идентифицировала российского офицера, сверствовавшего в Буче

Фото: Нацполиция

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит"

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

По данным следствия, в марте 2022 года во время проверки многоэтажного дома по улице Яблонской трое вооруженных российских военных заставили местного жителя идти впереди них.

Человек имел гражданскую одежду, не был вооружен и не участвовал в боевых действиях. Оккупанты заставляли его первым подходить к квартирам и стучать в дверь, прикрываясь им во время проверки дома.

Обстоятельства преступления установили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Правоохранители также идентифицировали российского военного, причастного к преступлению.

Им оказался гражданин РФ, старший лейтенант, командир стрелкового взвода снайперов 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 он находился в Буче в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.

Российскому военнослужащему заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что двоим жителям Херсона заочно сообщили о подозрении в добровольном участии в незаконном военизированном формировании, созданном на временно оккупированной территории Украины. Речь идет о 50-летнем и 61-летнем мужчине.